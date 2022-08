Serie C, ufficiale il ripescaggio della Torres

by Antonio Sepe

La Torres è stata ufficialmente ripescata in Serie C. In seguito alla decisione del Tar del Lazio di bocciare il ricorso di Teramo e Campobasso, la società sarda può finalmente festeggiare l’ammissione al campionato di C. “C siamo riusciti” scrive sui social il club, la cui dirigenza a partire dalla scorsa stagione è presieduta da Stefano Udassi.