Serie C, il Tar respinge i ricorsi di Carpi e Casertana

by Mattia Zucchiatti 10

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Carpi e Casertana e rimangono così confermati i provvedimenti con i quali la giustizia sportiva non ha concesso alle due società la licenza nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione al campionato di calcio di serie C. Quanto al Carpi Fc 1909, i giudici hanno considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, “il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembrano rispettate le modalità di pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef previste dalla normativa peraltro espressamente indicata nei punti 11-13 del ‘sistema Licenze nazionali'”. Sottolineando, poi, come “la normativa primaria citata prevede precisi termini di adempimento, anche attraverso l’adozione di appositi piani di rateazione, peraltro compatibili con il termine del 28 giugno 2021 indicato nel manuale delle licenze per provare di essere in regola con i requisiti di ammissione al campionato di che trattasi“, per il Tar “pertanto, non sembra revocabile in dubbio che, alla data del 28 giugno 2021, la posizione della società ricorrente non fosse conforme a quanto richiesto per l’ammissione al campionato“. I motivi aggiunti al ricorso (quelli che vedeva impugnato il Comunicato ufficiale che fissava il termine del 28 giugno per la dimostrazione dei requisiti di ammissione), infine, sono stati ritenuti inammissibili in quanto la questione risulta impugnata “per la prima volta in questa sede, senza cioè il previo e tempestivo ‘passaggio’ dinanzi agli organi della giustizia sportiva”.

Per quanto riguarda invece la Casertana F.C., i giudici hanno considerato “che ad un sommario esame, che il ricorso introduttivo del giudizio non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembra smentito che, alla data del 28 giugno 2021, la societa’ ricorrente non fosse in possesso di alcuni requisiti ritenuti necessari dal ‘Sistema delle licenze nazionali'”. E’ stata invece accolta la richiesta subordinata relativamente all’ammissione della Casertana in serie D in sovrannumero.