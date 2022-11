Il giudice sportivo di Serie C, Stefano Palazzi, ha quest’oggi emanato la sentenza in merito agli incidenti che hanno contraddistinto la gara tra Foggia e Avellino, lo scorso 7 novembre, valevole per la dodicesima giornata del girone C. Entrambe le società dovranno scontare un match a porte chiuse, oltre un’ammenda da 10 mila euro per i pugliesi e 5 mila per i campani.