Serie C, depositato al Tar il ricorso del Campobasso contro esclusione dal campionato

by Alessio Vinciguerra

Il logo della Lega Pro

Come preannunciato, l’SS Città di Campobasso ha depositato questa mattina il suo ricorso al Tar del Lazio contro il mancato rilascio della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di Serie C per la stagione 2022/23.