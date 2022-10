Serie C 2022/23: vittoria di misura del Vicenza, Mantova battuto 2-1

Termina 2-1 il match tra Vicenza e Mantova, match valido per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata al Romeo Menti, è stata decisa dalle reti di Pasini e Dalmonte, di Guccione la marcatura ospite. Vittoria importante dunque per il Vicenza, che sale all’ottavo posto in classifica con 14 punti.

La cronaca

In avvio di partita il Mantova parte con decisione, provando ad impensierire subito il portiere del Vicenza. Guccione infatti al 2’ e poi al 5’ tira verso la porta veneta, senza però riuscire ad essere preciso nei suoi tentativi. Tuttavia, dal 20’ in poi, i padroni di casa del Vicenza provano ad affacciarsi più volte verso la mediana mantovana. Al 29’ Dalmonte tenta una conclusione dalla distanza, non centrando però lo specchio della porta. Al 33’ poi Ferrari prova di testa ad impensierire Tosi, che però respinge in angolo. Queste azioni così sono solo il preludio del vantaggio vicentino, che arriva al 34’ con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di angolo di Pasini. Passano poi pochi minuti e al 39’ arriva il raddoppio del Vicenza con Dalmonte, che ancora di testa sorprende Tosi.

Nel secondo tempo gli ospiti provano ad iniziare forte, per tentare di recuperare le due reti subite nella prima frazione. Al 50’ infatti Messori conclude verso la porta avversaria, ma il pallone è salvato sulla linea da un difensore vicentino. Passano soli due minuti e anche Procaccio va al tiro, spedendo però la sfera alta sopra la traversa. I diversi attacchi del Mantova, portano così i lombardi ad accorciare le distanze. Al 64’ infatti fallo di Ierardi su Procaccio in area di rigore, l’arbitro concede così il penalty e Guccione non sbaglia. Il Mantova così crede nel pareggio e al 70’ ha una grande chance con Gerbaudo, che da pochi passi dalla porta avversaria però spedisce alto il suo tiro. Al 74’ altra occasione per il pari, con Guccione che conclude di poco a lato dalla porta vicentina. Il Mantova così insiste fino alla fine, ma il Vicenza fa buona guardia e vince 2-1.