Serie C 2022/23: vittoria casalinga del Latina in dieci uomini, Taranto battuto 1-0

Termina 1-0 il match tra Latina e Taranto, match valido per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo stadio Francioni, è stata decisa dalla rete di Sannipoli. Vittoria importante dunque per il Latina, che sale al quinto posto in classifica con 13 punti.

La cronaca

In avvio di partita il Latina prova a gestire il ritmo del match, mantenendo spesso il possesso palla. Il Taranto però è solido in difesa e concede pochi varchi ai padroni casa, che tuttavia hanno le migliori occasioni dei primi 15 minuti. Al 7’ infatti Tessitore prova una conclusione dalla distanza, ma il suo tentativo termina alto. Al 15’ poi arriva un’altra grande chance per il Latina, con un colpo di testa ancora di Tessitore che sfiora il palo e va sul fondo. Il match prosegue su ritmi piuttosto bassi, con poche azioni fluide e tanta lotta sul terreno di gioco. Al 33’ però il Latina ha una buona chance per andare in vantaggio, con Fabrizi che davanti a Vannucchi in area calcia malamente e spreca l’occasione da gol. La prima frazione di gioco si conclude così sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo il match regala subito emozioni, a partire dal rosso diretto per Carletti del Latina. Il calciatore neroazzurro infatti interviene con la gamba alta su Mastromonaco e l’arbitro non ha dubbi espellendolo. Nonostante il rosso, seppur con Mastromonaco ancora fuori dal campo, il Latina riesce a trovare il vantaggio al 49′. Cross da sinistra di Giorgini, a centro area stacca Sannipoli e mette in rete, portando avanti i padroni di casa. Il Taranto così prova a reagire e al 58’ ha l’occasione per pareggiare, con un bel colpo di testa in torsione di Infantino. Il pallone però esce di pochissimo a lato, senza che Russo potesse intervenire. Al 78’ altra grande occasione per il Taranto, ancora una volta con Infantino. Il calciatore della compagine pugliese, si gira in area di rigore e conclude verso la porta di Cardinali. Quest’ultimo però non si fa sorprendere e respinge in angolo il tentativo avversario. Il Taranto ci prova poi fino alla fine, ma dopo sei minuti di recupero triplice fischio dell’arbitro e vittoria per il Latina 1-0.