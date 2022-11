Serie C 2022/23: successo esterno per il Vicenza, Arzignano battuto 0-1

Termina 0-1 il match tra Arzignano Valchiampo e Vicenza, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo stadio Tommaso Dal Molin, è stata decisa dalla rete di Dalmonte al 73′. Vittoria importante dunque per il Vicenza, che sale al quinto posto in classifica con 26 punti.

La cronaca

In avvio di partita i ritmi in campo sono abbastanza elevati, con le due squadre vogliose di prendere il comando delle operazioni. Le occasioni tuttavia scarseggiano e la prima iniziativa interessante viene prodotta dall’Arzignano al quarto d’ora di gioco. Tremolada infatti scatta sulla fascia destra e mette al centro dell’area di rigore, il portiere del Vicenza però è bravo a bloccare in uscita bassa nell’area piccola. Successivamente, al 34’, sono gli ospiti ad avere una buona chance per passare in vantaggio, con una conclusione a lato di poco di Oviszach. Nel finale il match diventa molto fisico e nervoso, con poche azioni fluide e tanti interventi duri. L’arbitro infatti è costretto ad estrarre diversi gialli da entrambi i lati, per mantenere anche il controllo della partita. Il primo tempo, dopo tre minuti di recupero, si conclude così sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo, dopo pochi secondi di gioco, Luca Piana dell’Arzignano commette un brutto fallo su un avversario e riceve il secondo giallo del match. I padroni di casa rimangono così in inferiorità numerica e sono costretti ad affrontare tutta la seconda frazione di gioco in dieci. Il Vicenza prova così a sfruttare la superiorità di calciatori in campo, alzando i ritmi e portando diversi giocatori in avanti. Al 57’ Rolfini prova a rendersi pericoloso, stoppando il pallone in area piccola e girando la sfera verso la porta avversaria. La sua conclusione viene murata però dai difensori dell’Arzignano, che sventano così il pericolo. Al 73’ poi si sblocca il match, grazie alla firma di Dalmonte. Il calciatore del Vicenza è autore infatti di una conclusione precisa dalla distanza, che si insacca all’angolino alle spalle di Saio. Dopo la rete del vantaggio gli ospiti continuano a spingere e al 76’ sfiorano il raddoppio con Rolfini. Il calciatore vicentino infatti tira in diagonale in area di rigore e sfiora il palo lontano della porta dell’Arzignano. Il Vicenza così è bravo a gestire le fasi finali del match, portando a casa la vittoria e i tre punti.