Serie C 2022/23: l’Audace Cerignola cala il poker, 4-2 sulla Juve Stabia

L’Audace Cerignola torna alla vittoria dopo tre giornate, termina 4-2 la sfida contro la Juve Stabia, valevole per la 19esima giornata del girone C di Serie C 2022/23. I gialloblù salgono così al sesto posto in classifica con 27 punti, le vespe frenano invece e restano in quarta posizione a quota 29.

Bene i padroni di casa nella prima frazione di gioco. Dopo un inizio convincente, il match viene sbloccato al 13esimo minuto: è Malcore a non lasciare scampo col proprio destro, al portiere avversario. La Juve Stabia cerca di reagire e sfiora la rete del pareggio con la traversa presa da Scaccabarozzi al 36esimo. La ripresa conserva colpi di scena e ritmi altissimi. Prima il doppio allungo da parte dei padroni di casa, a segno Sainz Maza al 60esimo e poi D’Andrea quattro minuti più tardi. Poi, il risvolto delle vespe: Zigoni al 68esimo accorcia le distanze appoggiando un cross in rete. Dieci minuti più tardi è Santos a regalare a tutti una splendida rovesciata che porta il risultato sul momentaneo 3-2. E’ Achik a chiudere il match con la sua rete messa a segno al 92esimo, termina 4-2 al Monterisi.