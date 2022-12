Serie C 2022/23: il Vicenza si impone di misura, Trento ancora in zona playout

Il Vicenza si impone di misura sul Trento nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C 2022/23. Biancorossi che salgono così al quarto posto in classifica a quota 29, Gialloblù che restano invece in zona retrocessione con 13 punti.

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco, con un paio di occasioni per parte. Vicenza più pericoloso prima con Rolfini e poi con Ferrari. Occasione al 21esimo anche per i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con l’azione portata a termine da Saponetti. Nella ripresa viene sbloccato il match da Oviszach, il centrocampista classe 2001 regala i tre punti ai biancorossi grazie ad un tiro insaccatosi perfettamente sotto il sette e imprendibile per Marchegiani. Il pareggio viene poi sfiorato dai padroni di casa all’85esimo, è Confente in quel caso a vietare la rete e salvare punti e vittoria. Termina 0-1 al Briamasco.