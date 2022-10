Serie C 2022/23: il Cesena vince il derby, Reggiana battuta 0-1 con un rigore di Corazza

Termina 0-1 il match tra Reggiana e Cesena, match valido per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata al Mapei Stadium, è stata decisa dalla rete di Corazza al 50′. Vittoria importante dunque per il Cesena, che sale al settimo posto in classifica con 15 punti.

La cronaca

In avvio di partita i ritmi sono abbastanza blandi, con diversi falli e poche azioni fluide sul terreno di gioco. A dominare la partita dunque sono il nervosismo e la tensione, sia da una parte che dall’altra, per via dell’importanza del match. La prima conclusione degna di nota, infatti, arriva solo al 19’, con un bel tiro di Corazza del Cesena. Tuttavia il pallone non si abbassa a sufficienza e termina alto sopra la traversa di Turk. Al 25’ però la Reggiana resta in dieci, per via di un fallo di Rozzio in ripartenza su Udoh. Il calciatore, già ammonito, riceve così il secondo giallo ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il Cesena così prova a sfruttare la superiorità numerica, creando diverse situazioni pericolose per andare in vantaggio. In primo luogo al 38’ Udoh colpisce di testa sul primo palo, ma Turk respinge in angolo. Successivamente, al 42′ è Corazza ad avere una grande chance, raccogliendo un cross di Albertini da destra e concludendo a pochi centimetri dal palo. Nonostante però questi tentativi, la Reggiana si difende bene e a riposo le due squadre vanno sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Cesena parte forte e si porta subito in vantaggio, grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo di D’Angelo su Cioffi. Sul dischetto al 50’ va così Corazza, che mette il pallone all’angolino destro e porta avanti suoi. Il match così diventa molto teso e nervoso, con il direttore di gara più volte chiamato ad invocare la calma in campo. Dal 65’ in poi la Reggiana prende in mano il pallino del gioco e prova in tutti i modi a trovare la rete del pari, presidiando con frequenza la mediana avversaria. Le occasioni per marcare tuttavia non sono moltissime, ma all’85′ Rosafio ha la chance per pareggiare. Il calciatore della Reggiana infatti parte da destra, si accentra e va al tiro, pallone che gira ed esce di pochissimo a lato dai pali difesi da Tozzo. Nel finale il Cesena ha due grandi occasioni per raddoppiare, ma dopo cinque minuti di recupero si conclude il match 0-1.