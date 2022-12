Serie C 2022/2023: Varela Djamanca trascina la Reggiana: Lucchese sconfitta e allungo sul Gubbio

Vittoria di misura della Reggiana sul campo della Lucchese nella ventesima giornata della Serie C 2022/2023. A decidere la sfida la rete di Muhamed Valera Djamanca che regala i tre punti ai suoi per allungare in classifica sul Gubbio, secondo a quattro punti di distanza. Primo ko Lucchese dopo quattro risultati utili consecutivi.

LA PARTITA – Meglio la Reggiana in un primo tempo privo di grandi occasioni. Al 13′ Rosafio trova Nardi che supera Cucchietti ma si perde sul più bello sbagliando la conclusione, e al 20′ bel mancino di Libutti respinto da un attento Cucchietti. Quattro minuti dopo il portiere della Lucchese risponde ancora alla conclusione di Pellegrini, e i padroni di casa si fanno vedere in avanti con il tentativo di Ravasio in contropiede fermato senza problemi da Venturi. Ancora Reggiana vicina al vantaggio al 59′ con la punizione di Kabashi che colpisce la traversa e al 71’con Cauz che ha la l’opportunità di deviare in porta da distanza ravvicinata la rovesciata di Pellegrini ma non trova l’impatto con il pallone. Al 76′ gli ospiti sbloccano finalmente il match: cross in mezzo di Rossi per il colpo vincente di Varela Djamanca che firma l’1-0. Due minuti dopo la Lucchese sfiora il pareggio con il colpo di testa di Bruzzaniti fermato dallo splendido intervento di Venturi che salva i suoi, e all’83’ l’autore del vantaggio dei granata viene espulso per un brutto fallo a metà campo ai danni di un avversario. Dopo la Reggiana, anche la Lucchese rimane in dieci uomini all’89’ per l’espulsione di Benassai, e sul finale lascia il campo anche Laezza.