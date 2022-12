Serie C 2022/2023: Taranto e Latina passano di misura, è 1-1 tra Viterbese e Turris

Il Taranto piega 1-0 il Monterosi nel match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla rete messa a segno da Tommasini. Termina in parità sul punteggio di 1-1, invece, la sfida de Rocchi tra Viterbese e Turris: all’iniziale vantaggio dei laziali firmato da Polidori risponde il gol di Longo.

TARANTO-MONTEROSI

La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita e, dopo dodici minuti, si ritaglia la sua prima occasione da rete con un colpo di testa di Parlati sugli sviluppi di corner, sul quale Vannucchi compie un grande intervento. I pugliesi crescono con il passare dei minuti, ma non riescono a costruire delle azioni pericolose in grado di impensierire gli avversari. I ritmi si abbassano e il gioco diventa abbastanza spezzettato a causa di diversi falli, alcuni dei quali vengono sanzionati dal direttore di gara con dei cartellini gialli. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il Taranto riparte con il piglio giusto: il più attivo è Christian Tommasini che, dopo essersi visto parare una potente conclusione da Moretti, sfrutta un cross deviato da Guida per appoggiare la sfera in rete e portare in vantaggio i pugliesi. Il Monterosi accusa il colpo, così i rossoblù cercando di chiudere definitivamente i giochi con un diagonale di Guida che termina di poco fuori. Negli ultimi minuti Provenzano disegna una traiettoria quasi perfetta da calcio di punizione, colpendo un’incredibile traversa.

VITERBESE-TURRIS

I padroni di casa hanno un ottimo approccio alla sfida, tant’è che al 6′ Volpicelli colpisce una clamorosa traversa con un tiro dalla distanza. Lo stesso numero 7 si rende pericoloso anche qualche minuto più tardi, ma Perina si fa trovare attento. Mister Emanuele Pesoli deve anche fare i conti con la sfortuna poiché, nell’arco di pochi minuti, perde Simonelli e Marotta, che vengono rilevati da Mungo ed Alessandro Polidori. Quest’ultimo entra immediatamente in partita e al 33′ realizza il gol del vantaggio sfruttando un perfetto suggerimento di un attivissimo Volpicelli che, nel finale, colpisce un altro palo. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.

Nella seconda frazione di gara è ancora la Viterbese ad andare vicina al gol con una bella palla messa da Volpicelli per Polidori, il quale questa volta manca l’aggancio. Al 63′, dopo un paio di sostituzioni, la Turris agguanta il pareggio grazie a Salvatore Longo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la zampata vincente. Le due compagini in un primo momento sembrano accontentarsi del pareggio, ma successivamente tornano a spingere per provare a portare a casa i tre punti. Ad andare più vicini al successo sono i campani, che al 90′ colpiscono la traversa con Finardi; sulla ribattuta Acquadro non riesce a centrare lo specchio della porta.

LE ALTRE GARE

Il Latina supera 1-0 il Cerignola grazie alla rete siglata dopo appena due minuti da Riccardi, mentre il Picerno batte 2-1 la Virtus Francavilla: decisivi i gol di Diop ed Esposito, inutile quello di Macca. Potenza e Giugliano non si fanno del male e si accontentano di un punto per parte con un 1-1.