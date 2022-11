Termina in parità Taranto-Crotone, valida per la sedicesima giornata del Girone C della Serie C 2022/2023. Un 2-2 che premia il carattere dei pugliesi, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre per i calabresi si tratta di un pesante stop in ottica primo posto, visto che il Catanzaro, vincente contro il Giugliano, vola a +6.

LA PARTITA – Il match è fortemente influenzato dal pessimo manto erboso, ma le due squadre riescono comunque a proporre un incontro vivace e godibile. Al primo calcio d’angolo, al 5′, passano già in vantaggio i padroni di casa: cross di Guida, colpo di testa di Antonini, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia calabrese. Anche gli ospiti, però, vanno vicini al pareggio sugli sviluppi di un corner: deviazione di tacco di Cuomo, Mogos sul secondo palo si ritrova un po’ la palla addosso e non riesce ad indirizzare bene. Vannucchi para.

L’occasione più netta per il Crotone capita tra i piedi del solito Chiricò, che si coordina splendidamente per colpire al volo, venendo fermato solo dal palo. L’attaccante dei calabresi si rifà al 22′, firmando il pareggio. Il Taranto sfiora il nuovo vantaggio impegnando Dini alla doppia parata (anche se Antonini era stato valutato in fuorigioco), trovandolo in pieno recupero: Mastromonaco mette in mezzo una palla morbida, trovando il perfetto stacco di Tommasini.

Il Crotone esce dagli spogliatoi con rinnovato vigore, e trova velocemente il nuovo pareggio: Mogos, ancora una volta lasciato solo, inidirizza perfettamente di testa un cross arretrato, battendo Vannucchi. Gli ospiti ottengono il predominio del campo ma non riesce a passare, con il Taranto che riesce anche a rimettere il naso fuori nell’ultimo quarto d’ora, guadagnando anche una buona occasione con Tommasini. Nel recupero, occasione ancora più netta con la ripartenza guidata da Guida, con Ferrara che si fa però ipnotizzare da Dini. L’azione prosegue, con Guida che prova il tiro da centro area: la palla supera Dini ma trova Cuomo, che libera sulla linea.