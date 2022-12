Serie C 2022/2023, l’Alessandria non va oltre il 2-2 col Montevarchi

di Mattia Zucchiatti 6

L’Alessandria non va oltre il 2-2 contro il Montevarchi nella diciottesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. A Rota (23′) e Checchi (66′) rispondono a Lischi (56′) e Jallow (67′). Il Cesena batte il Vis Pesaro con i gol di Corazza (32′) e Shpendi (67′) in risposta all’iniziale vantaggio di Fedato (22′). Solo zero a zero invece nelle gare Reggiana-Olbia, San Donato-Imolese e Torres-Gubbio.

Risultati

Alessandria-Montevarchi 2-2 (23′ Rota, 56′ Lischi, 62′ Checchi, 67′ Jallow)

Vis Pesaro-Cesena 1-2 (22′ Fedato, 32′ Corazza, 67′ Shpendi)

Reggiana-Olbia 0-0

San Donato-Imolese 0-0

Torres-Gubbio 0-0