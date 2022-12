Serie C 2022/2023: il Siena fa la partita, l’Ancona resiste. Termina a reti inviolate

Pareggiano Siena e Ancona nella ventesima giornata del Girone B di Serie C 2022/23. Entrambe le formazioni restano a metà classifica, rispettivamente con 31 e 32 punti.

Buon primo tempo del Siena che tenta di concretizzare, ma conclude a reti inviolate. L’occasione più eclatante arriva per i bianconeri al 40esimo minuto: è Perucchini a fare un miracolo sul tiro di Paloschi all’angolino di destra. Poco invece da parte degli ospiti che non riescono a concludere in porta concretamente. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a gestire il gioco: chance prima con il tiro di Paloschi e poi con il colpo di testa di Riccardi sul finale di partita. Nulla da fare per i bianconeri che non riescono a sbloccare il match che termina 0-0.