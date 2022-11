Serie C 2022/2023, Girone C: tra Juve Stabia e Potenza è solo uno scialbo 0-0

Pareggio a reti bianche in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Juve Stabia e Potenza. Campani che trovano perdono una buona opportunità per fare punti importanti e portarsi nelle zone altissime, prendendo un solo punto e rimanendo al sesto posto. Potenza che invece, grazie a questo pareggio, esce dalla zona retrocessione, mettendosi a 16 punti e nella forbice di posizioni che va dalla 16esima alla 13esima.

Match che non parte molto forte. La gara non si sblocca, e soprattutto non accellera. Prova prima il Potenza, ma senza attacchi importanti, per poi chiudersi in difesa e ripartire, lasciando il pallino, spento, del gioco, ai padroni di casa. Il primo tempo si chiude 0-0.

Seconda frazione che invece racconta se possibile ancora meno. Una lenta riproposizione del primo tempo, con i cambi che, pur inserendo forze fresche in campo, non danno la scossa decisiva al match. La gara si chiude qui. Risultato finale 0-0.