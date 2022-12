Serie C 2022/2023, Girone B: vincono Ancona, Rimini e Fermana, pareggio tra Olbia e Lucchese

Serata di gare e di gol quello del Girone B della diciannovesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. 4 gli incontri giocati ed un totale di 8 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella dell’Ancona in casa contro la Recanatese, 4-0, con gol di De Seantis, Lombardi, Di Massimo, espulso poco durante l’esultanza per essersi tolto la maglietta da ammonito, e D’Eramo. Vince il Rimini in trasferta del Montevarchi: decide il gol al minuto 3′ di Nicolò Gigli e 0-1. Vince invece 1-0 la Fermana, in casa contro il Torres, il gol vittoria è di Matteo Maggio. Unico pareggio, quello tra Olbia e Lucchese. Ospiti in avanti con Quirini nella prima frazione, pareggio finale di La Rosa nel secondo: 1-1.