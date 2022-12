Serie C 2022/2023, girone A: pareggiano tutte le big, Pro Sesto e FeralpiSalò restano in vetta

Pomeriggio di pareggi nel girone A di Serie C 2022/2023, dove su dieci partite ben sei sono terminate in parità. Classifica dunque invariata per quanto riguarda le posizioni di vertice, con tutte le big che hanno collezionato una X. Nonostante lo 0-0, sorridono Pro Sesto e FeralpiSalò, che non si fanno male a vicenda e restano appaiate in vetta alla classifica a quota 35 punti. Distante un solo punto il Vicenza, fermato sull’1-1 dal fanalino di coda Piacenza. I veneti vanno in vantaggio con Dalmonte, ma restano in 10 per l’espulsione di Ierardi e vengono raggiunti da Rossetti, sprecando una ghiotta chance. A quota 34 punti anche il Lecco, che sbatte contro la Pro Vercelli (Della Morte risponde a Buso), mentre a 33 c’è il Pordenone, che in pieno recupero si fa raggiungere sull’1-1 dall’Albinoleffe.

Chi vince è invece la Pro Patria, che supera per 2-1 il Sangiuliano City in un finale al cardiopalma: gli ospiti pareggiano all’89 con Lombardoni, ma al 92′ Citterio sigla il gol vittoria. Tre punti anche per il Renate, che asfalta l’Arzignano, e per la Virtus Verona, che cala il tris contro la Juventus U23 centrando la terza vittoria di fila. In chiave salvezza, il Trento riacciuffa il Novara al 95′ grazie a Pasquato ed evita l’ultimo posto. Importante anche il successo casalingo della Triestina contro la Pergolettese targato Minesso.