Serie C 2022/2023, Girone A: goleada della Feralpisalò che vola in testa, pareggio tra Pordenone e Vicenza

Pomeriggio di gare e di gol quello del Girone A della diciottesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. 9 gli incontri giocati ed con un totale di ben 14 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella della Feralpisalò contro il Novara, 4-0, con doppietta di Guerra e gol di Balestrero e Bergonzi. 3-0 invece la vittoria del Virtus Verona in casa con il Renate. In rete Danti, Fabbro e Gomez. Vittoria incredibile in rimonta dell’Arzignano che, dopo essere stata in svantaggio contro la Juventus U23 per la rete di Muharemovic, trova i gol vittoria al minuto 86′ e 90′ con Barba e Antoniazzi: 2-1. Stesso risultato tra Lecco e Padova. Per i padroni di casa gol di Ilari e Giudici, per gli ospiti autorete di Zambataro. Vince la Pro Sesto sul campo della Pergolettese per 1-2. Padroni di casa in vantaggio con Ioni, ribaltati poi dai gol di Gerbi e Gattoni. Vittoria ospite di misura della Pro Patria che, in casa del Piacenza, passa con l’1-0 firmato da Castelli. Ben 6 invece i gol nel match tra Mantova e Pro Vercelli, che si chiude infatti con un 3-3. Per il Mantova autogol di Morte e reti di Yeboah e Pieroobn, per la Pro Vercelli, gol di Sacco e Gatto che firma una doppietta. Altro pareggio di giornata, il big match tra Pordenone e Vicenza. Candellone e Pirrello a segno per i padroni di casa, per gli ospiti invece Rolfini e Ferrari. Chiudiamo con quello che è stato l’anticipo di giornata, ovvero la vittoria del Sangiuiano per 1-0 contro la Triestina, in rete Fusi.