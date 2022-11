Serie C 2022/2023, l’Entella cade a Pontedera: Catanese e Benedetti firmano il 2-1 dei toscani

Il Pontedera supera 2-1 la Virtus Entella nel match dell’Ettore Mannucci valevole per la sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023: sono decisive le reti firmate da Giovanni Catanese e Giacomo Benedetti, che rendono vano il momentaneo pareggio ospite targato Luca Zamparo. In virtù di questo successo i toscani salgono al settimo posto con 27 punti e si avvicinano ai liguri che, invece, restano terzi a quota 29 insieme alla Carrarese.

I padroni di casa partono con il botto passando in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie al colpo di testa vincente di Giovanni Catanese, realizzato su assist di Parodi. I liguri, colpiti a freddo, provano a riorganizzare rapidamente le loro idee ed iniziano ad imbastire le prime azioni offensive, senza però ottenere riscontri positivi. Al 20′ i toscano vanno vicini al raddoppio ancora una volta con Catanese, la cui conclusione viene deviata in corner. Al 26′ la formazione ospite agguanta il pareggio con la deviazione di Luca Zamparo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Paolucci. Nel finale di primo tempo nessuna delle due compagini crea particolari pericoli nella metà campo avversaria, così si va a riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa il Pontedera riprende esattamente da dove aveva lasciato, colpendo una clamorosa traversa al 52′ con l’inzuccata di Nicastro sul traversone di Benedetti. L’Entella, dal suo canto, soffre molto le iniziative della squadra avversaria e non riesce a sfondare nell’altra metà campo. Al 59′ i ripetuti sforzi degli uomini di Max Canzi vengono ripagati dal gol messo a referto da Giacomo Benedetti, che riporta avanti i suoi. Da lì in poi gli ospiti accennano una timida reazione, ma neanche attraverso le sostituzioni riescono a cambiare la partita ed agguantare il pareggio. In pieno recupero Guidi commette fallo su Favale e il direttore di gara assegna il rigore: Zamparo fallisce colpendo la traversa. Il Pontedera difende il 2-1 e porta a casa una vittoria molto importante in ottica playoff.