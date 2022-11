Va alla Carrarese l’importante testa a testa contro l’Ancona, valido per la sedicesima giornata del Girone B della Serie C 2022/2023. Uno scontro diretto tra due formazioni che, prima di questa partita, erano divise da un solo punto, a favore degli uomini di Dal Canto. Ora i punti diventano quattro, visto che è arrivata una vittoria per 2-0, maturata nel secondo tempo. Un successo che proietta momentaneamente i toscani al terzo posto.

La prima frazione ha infatti visto le due squadre equivalersi, senza spingere nemmeno troppo sull’acceleratore, forse per paura di scoprirsi troppo. Eppure sono proprio i padroni di casa ad avere avuto l’occasione migliore, con la traversa colpita da Giannetti dopo nemmeno tre minuti. Poi poco o nulla, con l’unico tentativo ospite degno di nota fatto registrare al 23′ con Satalino che devia in corner il tentativo di D’Eramo.

Dopo un buon avvio di ripresa da parte dell’Ancona, pur senza occasioni di rilievo, al quarto d’ora passano in vantaggio i padroni di casa grazie ad un gol confezionato da due giocatori entrati da poco in campo. Capello trova infatti il giusto corridoio per Energe, che batte Perucchini. Colavitto vede i suoi in difficoltà e procede con un triplo cambio a venti minuti dal termine, ma tre minuti dopo ecco il raddoppio con Pelagatti, bravo a insaccare di prima il pallone arrivatogli dalla sinistra.