Serie C 2022/2023: Brignani risponde a Sbaffo, è 1-1 tra Olbia e Recanatese

Nella sfida valevole per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023, Olbia e Recanatese non vanno oltre l’1-1. Termina in pareggio il match del ‘Nespoli’, che metteva in palio delicati punti salvezza ma non ha premiato nessuna delle due squadre. Ospiti avanti con Sbaffo, ma ripresi nel finale da Brignani. Quinta gara senza vittorie per l’Olbia, che lascia quantomeno l’ultimo gradino della classifica. Successo molto lontano anche per la Recanatese, che sale a quota 16 punti ma non convince del tutto.

LA PARTITA – Primo tempo particolarmente entusiasmante, ma con il punteggio che non accenna a sbloccarsi. Entrambe le squadre si rendono pericolose in fase offensiva, impegnando i rispettivi portieri, ma lo 0-0 regna. Situazione ben diversa nella ripresa, con Sbaffo che sblocca la gara dopo appena 5′. Suo il colpo di testa vincente sul cross di Ferretti per l’1-0. L’Olbia prova a reagire, ma solo ad un quarto d’ora dalla fine sale in cattedra.

La stanchezza si fa sentire negli ospiti, che al 78′ vengono salvati dal palo sull’acrobazia di Ragatzu, ma due minuti dopo subiscono il gol. A siglarlo è Brignani, autore dell’ultimo tocco sulla punizione di Biancu spizzata da La Rosa. Lo stesso La Rosa sfiora il 2-1 dopo pochi minuto, colpendo la traversa. Due legni in pochi minuti dunque per l’Olbia, che continua ad insistere anche nel recupero con Ragatzu. La chance più ghiotta capita però agli ospiti, con il neo entrato Senigagliesi che prende l’iniziativa e, dopo aver seminato mezza rosa avversaria, tenta di sorprendere Gelmi con un tocco sotto. Solo un grande intervento del portiere tiene il risultato sull’1-1.