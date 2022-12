Serie C 2022/2023: Arzignano e Pro Vercelli frenano sull’1-1

Parità sia nel risultato che in classifica per Arzignano e Pro Vercelli, che chiudono sull’1-1 la sfida valevole per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C 2022/23. Entrambe le formazioni collezionano così 22 punti e restano rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto.

Gli ospiti la sbloccano subito con la rete di Saco al secondo minuto di gioco: il centrocampista numero 94 si inserisce bene in area e insacca in rete un colpo di testa vincente. Prima frazione che termina con ritmi bassi, a differenza della ripresa. Sono i padroni di casa a tentare più volte di trovare il pareggio, è Parigi che al 49esimo tenta la spizzata verso la porta, resa vana dalla grande reattività del portiere avversario che tuffandosi sulla destra, ha conservato il proprio vantaggio. Al 71esimo poi, il pressing costante dei padroni di casa si rivela decisivo: Gemignani scarica un destro sotto la traversa e rimette il match in equilibrio.