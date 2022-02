Serie C 2021/2022: vittoria non troppo emozionante del Pontedera sul Cesena, è 2-0

by Christian Poliseno

Match non troppo interessante e davvero poco emozionante quello tra Pontedera e Cesena che si chiude con una vittoria casalinga per 2-0. Due gol e pochissime emozioni in quello che è comunque un match fondamentale. Pontedera che entra prepotentemente in zona play off. Cesena sempre terzo.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Al minuto 13′ la sblocca Milani che mette dentro la rete del vantaggio servito da Magnaghi. Null’altro nel primo tempo. Si va negli spogliatoi sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Cesena , che però continua a sbattere sugli avversari. Al minuto 83′ alla fine, Barba trova il gol del definitivo 2-0, spegnendo ogni possibilità di rimonta. La gara si chiude qui: 2-0.