Serie C 2021/2022: tra Ancona e Reggiana è soltanto 1-1

by Christian Poliseno

Il logo della Lega Pro

Match non troppo interessante e davvero poco emozionante quello tra Ancona Matellica e Reggiana che si chiude con un pareggio per 1-1. Solo 2 gol e poche emozioni in quello che è comunque un match fondamentale. Reggiana sempre secondo, ma ora a -2 dal Modena primo, ma con una gara in meno. Ancona invece sempre sesto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che parte non molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Praticamente nulla da segnalare nei primi 45 minuti. Si va negli spogliatoi sul 2-1.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint dell’Ancona, che però continua a sbattere sugli avversari. Al minuto 63′ i padroni di casa trovano il vantaggio con la rete di Sereni. Poco dopo però viene ammonito, per la seconda volta, Faggioli, lasciando l’Ancona ni 10. La riprende alla fine la Reggiana, con la rete del pareggio di Rosafio. La gara si chiude qui: 1-1.