Serie C 2021/2022: Messina e Foggia si annullano, è 1-1 in Sicilia

by Christian Poliseno

Stadio Messina, Foto di nickkcin,

Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Messina e Foggia che si chiude con un pareggio per 1-1. Due gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match importante. Messina che fa’ un altro passettino per cercare di uscire dalla zona retrocessione, rimanendo però in 17esima posizione. Foggia che invece si deve accontentare di un punto e di rimanere in 11esima posizione.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Primo tempo un po’ noioso…fino al terzo minuto di recupero, quando Russo trova il gol del vantaggio . Il primo tempo finisce qui. Si va negli spogliatoi sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Foggia, che però non riesce a trovare il gol del pareggio subito. Dopo quasi mezz’ora però, il muro siciliano cade e il Foggia trova il pareggio grazie al gol di Turchetta. La gara si chiude qui: 1-1.