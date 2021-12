Serie C 2021/2022: la Reggiana è inarrestabile, 0-1 in trasferta contro l’Entella

by Christian Poliseno

Il logo della Lega Pro

Match non troppo carico di emozioni quello tra Virtus Entella e Reggiana che si chiude con la vittoria ospite per 0-1. Reggiana che passa in vantaggio ad inizio secondo tempo, grazie alla rete di Zamparo. Il match poi diventa falloso e poco intenso dal punto di vista del gioco. Nessun altro gol, vincono gli ospiti. Vittoria importante della Reggiana, che continua la corsa al primo posto insieme all’Entella. Entella che rimane solitaria al quarto posto, a -7 dal Cesena terzo.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Partenza fantastica della Reggiana, che però non trova il vantaggio. La gara si tiene per tutto il primo tempo sullo 0-0, con davvero poche occasioni, sia da una parte che dall’altra. Si va negli spogliatoi in pareggio.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione il match diventa più fisico. Ad inizio frazione sono gli ospiti a passare in vantaggio con un Zamparo che, di testa, mette dentro un ottimo assist piovuto dalla sinistra. Dopo il gol l’Entella prova a sfondare, ma la Reggiana tiene il vantaggio fino alla fine. Il match finisce qui. Risultato finale 0-1.