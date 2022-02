Serie C 2021/2022: il Foggia travolge il Palermo, in Puglia è 4-1

by Christian Poliseno

Stadio Pino Zaccheria Foggia - Foto Sportface

Match interessante e parecchio emozionante quello tra Foggia e Palermo che si chiude con una vittoria casalinga per 4-1. Ben 5 gol e tante emozioni in quello che è comunque un match fondamentale. Foggia che, grazie a questa vittoria, entra in zona play-off, al nono posto. Palermo invece sempre in sesta posizione.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con entrambe le squadre che attaccano. Già al minuto 4′, sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio grazie a Di Paolantonio. Dopo 20′ minuti risponde la squadra rosanero, che pareggia con Brunori. Il primo tempo però non è ancora finito, e Merola, al minuto 36′, porta di nuovo avanti i pugliesi. Si va negli spogliatoi sul 2-1.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Foggia, che dopo 10′ minuto trova il gol del 3-1. Al minuto 55′ Garofalo mette dentro il +2, che diventa +3, poco dopo, grazie al colpo di testa di Crucio. La gara si chiude qui: 4-1.