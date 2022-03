Serie C 2021/2022: il derby pugliese tra Taranto e Foggia si chiude 1-1

by Christian Poliseno

Foggia Calcio - Foto Profilo Ufficiale Facebook

Match interessante anche se non troppo spettacolare quello tra Taranto e Foggia che si chiude con un pareggio per 1-1. Due gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Foggia sempre nono, Taranto sempre quattordicesimo.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si attaccano. Il Foggia ha il pallino del gioco, ma il Taranto si chiude con attenzione. Il risultato si sblocca al minuto 12′, con l’autogol di Granata. Sempre gli ospiti a tenere il pallino del gioco con tante azioni, ma nulla di concreto o eccessivamente pericoloso. Si va negli spogliatoi sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Taranto, che riesce subito a trovare il gol del pareggio grazie a Saraniti. Complice il clamoroso errore di Dalmasso, che letteralmente regala il pareggio. Nell’ultima mezz’ora la gara è più chiusa con poche azioni e con le due squadre che fanno tesoro del pareggio. La gara si chiude qui: 1-1.