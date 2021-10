Serie C 2021/2022, il Catania di rigore passa a Picerno: 0-1 dei rossoblù in Basilicata

by Sofia Cioli

La curva nord di Catania - Foto di Roberto86 - CC BY-SA 2.5

Match non troppo esaltate quello tra Picerno e Catania che si chiude con una vittoria catanese. Ospiti quasi mai pericolosi e lucani che provano a prendere le redini del match, in maniera molto blanda però, per tutto il tempo. Mentre il match sembra incanalarsi in uno scialbo 0-0, viene risolto da Moro negli ultimi 10 minuti di gara. Con questi 3 punti il Catania si allontana dalla zona retrocessione, e si piazza alle spalle dello stesso Picerno, ora lontano un solo punto.

PRIMO TEMPO – Poche occasioni e nessun tiro in porta nei primi dieci minuti di gioco. All’11’ errore della difesa del Picerno con Moro che recupera palla, entra in area e conclude in diagonale, ma Albertazzi dice di no spedendo il pallone in angolo. Al 25′ traversone dalla sinistra verso il centro dell’area dei padroni di casa, Allegretto allontana ma il pallone finisce tra i piedi di Calapai, il quale conclude non inquadrando, però, lo specchio della porta. Risponde il Picerno dopo quattro minuti: Reginaldo allunga per la sovrapposizione a sinistra di Carrà, il quale conclude forte sul primo palo ma trova l’intervento di Sala che si salva in angolo.

SECONDO TEMPO – Seconda frazione che ricalca la falsa riga del primo, solo che in più, ci sono le sostituzione che spezzettano ancora di più un gioco spesso fermo per il numero crescente di falli e ammonizioni. Il match prosegue con pochi spunti, se non tiri dalla distanza fino al minuto 78 quando Moro viene steso in area di rigore. Dal dischetto va lo stesso Moro che spiazza Albertazzi e sigla il gol del definitivo vantaggio catanese. 1-0 e 3 punti portati a casa.