Serie C 2021/2022: gol e spettacolo tra Mantova e Renate, finisce 2-2

by Christian Poliseno

Match parecchio adrenalinico e ricco di emozioni quello tra Mantova e Renate che si chiude con il pareggio per 2-2. Mantova che passa in vantaggio dopo meno di 10 minuti, grazie alla rete di Panizzi. La ribalta poi il Renate con Galuppini e Celeghin, ma a 15′ dal termine ristabilisce la parità Milillo, segnando il gol del definitivo 2-2. Renate che perde una grande occasione e che così vede il Sudtirol scappare via in testa alla classifica. Punto che serve però al Mantova per superare il Legnago, ma non utile a uscire fuori dalla zona zona play out.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Partenza fantastica del Sudtirol che trova il vantaggio dopo 8 minuti, grazie a Odogwu. Il Renate prova a reagire, e ci riesce. Il solito Francesco Galuppini trova il suo 13esimo gol stagionale. Si va negli spogliatoi sul’1-1.

SECONDO TEMPO – Seconda frazione che inizia come era finita la prima…vale a dire con gli ospiti a fare la partita. Dopo 20 minuti è nuovamente il Renate a trovare la rete e, questa volta, a portarsi in vantaggio, grazie al gol di Celeghi: 2-1. A 15 dal termine però, è di nuovo il Mantova che torna al gol, con Milillo, che con un tap-in mette dentro un pallone perso dal portiere avversario. Si chiude così il match Risultato finale 2-2.