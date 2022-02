Serie C 2021/2022: è un Moro inarrestabile, il Catania batte la Turris 1-3

by Christian Poliseno

La curva nord di Catania - Foto di Roberto86 - CC BY-SA 2.5

Match interessante ed emozionante quello tra Turris e Catania che si chiude con una vittoria casalinga per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Catania che porta a casa 3 punti insperati, che gli permettono di scappare via dalla zona retrocessione, al tredicesimo posto. Turris che invece sbatte contro la sconfitta, rimanendo indietro per la corsa al secondo posto.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Tante azioni da una parte e dall’altra, ma nessuna concreta da gol. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Catania, che trova subito il gol. Al minuto 54′ Albertini mette dentro con un tocco morbido un ottimo pallone di Moro, che poi, dopo 10 minuti, sale in cielo per il colpo di testa che significa 0-2. Nel frattempo, viene espulso Tascone per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero la riapre la Turris col gol di Ghisland, magli risponde subito Zanchi. La gara si chiude qui: 1-2.