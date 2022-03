Serie C 2021/2022: Citro affonda il Francavilla nel recupero, il Bari vince 2-1

by Antonio Sepe

Stadio San Nicola - Foto Fabio Cianciola CC BY-SA 3.0

Nel match valido per la trentesima giornata di Serie C 2021/2022, il Bari batte la Virtus Francavilla per 2-1 all’ultimo respiro. Al San Nicola apre le danze Cheddira, ma nella ripresa Maiorino firma il pareggio su punizione. Quando ormai tutto sembrava finito, in pieno recupero è il neo entrato Citro a trovare il gol vittoria con un violento mancino. Pomeriggio perfetto per il Bari, che allunga a +7 complice la sconfitta del Catanzaro e si riscatta dopo il passo falso di Foggia.

CRONACA – Gara condizionata fin da subito da un campo in condizioni tutt’altro che perfette, vista la pioggia che si è abbattuta su Bari in mattinata e che continua a non concedere tregua. Meglio l’avvio dei padroni di casa, che con il passare dei minuti cercano di mettere sempre più pressione agli avversari e al 21′ passano in vantaggio. Cross per Maita, il quale stoppa la palla, salta un avversario e serve Cheddira, per il quale è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Il Francavilla prova a reagire, ma non crea mai grossi problemi dalle parti di Frattali.

Il primo tempo si chiude sull’1-0 senza ulteriori sussulti. Nella ripresa, sono gli ospiti a partire forte ma la gioia dell’1-1 viene subito strozzata per via della posizione di fuorigioco di Patierno. Poco male per la squadra di Taurino, che al 57′ trova il pareggio con Maiorino. Gran punizione del numero 7, che sorprende Frattali e ristabilisce la parità al San Nicola. Il Francavilla abbassa i ritmi e si chiude a protezione del vantaggio, mentre i ragazzi di Mignani cercando di riprendere il pallino del gioco per andare a caccia del secondo gol. L’unica occasione degna di nota, però, è un tiro di Cheddira che vede una grande risposta di Nobile. Tutto ciò fino al 92′, quando Citro viene lanciato in campo aperto e semina il panico tra i difensori avversari. L’attaccante, subentrato dalla panchina, dribbla Pierno e trafigge il portiere con un sinistro che scheggia la traversa e finisce in porta. Tre punti pesantissimi per il Bari, sempre più primo.