Playoff Serie C 2021/22: 0-1 tra Renate e Juventus U23, i bianconeri passano al secondo turno della fase nazionale

by Simone Caravano

Termina 0-1 il match tra Renate e Juventus U23, gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022. Un risultato prezioso per i bianconeri quello ottenuto al Città di Meda, i quali si qualificano al secondo turno della fase nazionale di questi playoff per andare in Serie B.

La partita viene aperta dalla rete di Da Graca della Juventus U23 al 29′, con un bel colpo di testa al centro dell’area piccola su cross di Leo. Rete che si rivela decisiva per la prima frazione di gioco, che vede infatti la Juventus chiudere in vantaggio. Nella ripresa il Renate ci prova, raccogliendo continuamente corner e cercando in tutti i modi di trovare il gol qualificazione. La Juventus però resiste e riesce a portare a casa la vittoria.

La cronaca

In avvio di partita la Juventus U23 tiene il possesso della sfera, senza però creare grandi occasioni da rete. Il Renate infatti si difende molto bene nella sua trequarti, non concedendo spazio agli avversari. Dopo il 15′ i padroni di casa poi provano ad avanzare il proprio baricentro, tenendo maggiormente il pallone e cercando di creare qualche situazione pericolosa. La prima vera occasione del match capita al 25′ però alla Juventus U23, grazie ad un’azione personale di Iocolano che da fuori area conclude verso la porta di Albertoni. Il portiere del Renate però blocca il pallone senza problemi, con un bel tuffo alla sua sinistra. Un’avvisaglia per il Renate, che infatti al 29′ subisce la rete dello svantaggio. Su cross di Leo, si inserisce bene al centro dell’area piccola Da Graca, che batte Albertoni e porta in vantaggio i suoi. Il Renate poi prova a rispondere soprattutto con Cicconi, che al 34′ si inserisce sulla fascia sinistra in area di rigore ma conclude alto sopra la traversa. Primo tempo così che si conclude con gli ospiti avanti di una rete e i padroni di casa costretti a trovare almeno il pari nella ripresa per passare il turno.

Nel secondo tempo è la Juventus U23 ad avere la prima occasione da gol al 49′, grazie ad una tiro-cross insidioso sulla fascia di Compagnon e un bel tiro di Sersanti da dentro l’area. In entrambe le occasioni però Albertoni è attento e risponde presente alle due conclusioni. Al 55′ risponde il Renate con Silva, che dal lato destro dell’area di rigore prova a girare la sfera con una sforbiciata. Il pallone però termina alto sopra la traversa, senza impensierire Israel. Al 78′ ci prova ancora il Renate con Piscopo, tra i più attivi nella sua squadra, che realizza una bella azione personale sulla fascia sinistra, ma conclude sull’esterno della rete. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Silva colpisce di testa in area, senza però riuscire a centrare lo specchio della porta. Nel finale il Renate assedia l’area della Juventus U23, collezionando calci d’angolo e provando in tutti i modi a creare situazioni pericolose nell’area avversaria. La Juventus U23 però resiste e porta a casa la vittoria.