Playoff Serie C 2020/2021: Albinoleffe-Catanzaro finisce in parità per 1-1

by Deborah Sartori

Il logo della Lega Pro

Finisce in parità per 1-1 Albinoleffe-Catanzaro, sfida di andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C 2020/2021. Match molto equilibrato, con il punteggio che rimane invariato per tutto il primo tempo. Nella ripresa Carlini porta in vantaggio gli ospiti (62′), ma Mondonico ristabilisce la parità all’80’. Nulla di compromesso dunque per entrambe le squadre, che rimangono pienamente in corsa per conquistare l’ultimo slot rimanente per la prossima Serie B. La gara di ritorno si giocherà il 2 giugno alle ore 17:30. Di seguito la cronaca del match.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

IL REGOLAMENTO

GLI ACCOPPIAMENTI

IL TABELLONE E I RISULTATI

LA PARTITA – L’Albinoleffe è la prima a tentare in attacco, ma la difesa del Catanzaro è attenta. La prima vera occasione arriva per i padroni di casa al 13′, con Manconi che arriva in area ma il suo tiro in porta viene fermato dai guantoni di Di Gennaro. Al 16′ Carlini ci prova in rovesciata senza trovare lo specchio della porta e sfiora la rete al 31′, dopo il bel cross di Porcino. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa Baldassin parte in contropiede e serve in profondità Di Massimo, il cui tiro però viene fermato da Savino. I tecnici provano a cambiare qualcosa e al 61′ arriva il gol che sblocca la partita: cross in mezzo di Verna, Carlini si gira e trova la rete. L’Albinoleffe non si abbatte e dopo il tiro dalla distanza di Baldassin, parato da Savini, trova il gol del pareggio con il meraviglioso destro di Mondonico (80′). L’ultima grande occasione arriva per il Catanzaro, con il cross di Contessa da corner che intercetta Evacuo, il quale però spedisce la palla fuori di poco. L’andata si chiude così sull’1-1.