Play off Serie C 2021/2022, spettacolo all’Adriatico: è 3-3 tra Pescara e FeralpiSalò

by Enrico Ricciulli

Succede di tutto allo stadio Adriatico nella sfida d’andata dei play off nazionali del campionato di Serie C 2021/2022. Finisce con un pirotecnico 3-3 tra Pescara e FeralpiSalò. Tutto rimandato al match di ritorno in programma giovedì prossimo in Lombardia. I maggiori rimpianti sono sicuramente per la squadra ospite, che si è ritrovata sull’1-3 durante la ripresa. Qui però è arrivata la splendida reazione dei padroni di casa che, guidati da Cernigoi, sono riusciti ad impattare il risultato.

IL MATCH – Partenza sprint dei padroni di casa, che al 6′ trovano subito il gol del vantaggio con Memushaj. E’ perfetto il colpo di testa del capitano sugli sviluppi di un calcio d’angolo: 1-0. La reazione ospite non si fa attendere. Spagnoli prima ci prova dalla distanza e poi al 21′ trova il pareggio con un bel colpo di testa sul traversone di Molfetta. Sorrentino non può nulla e viene trafitto: 1-1. L’attaccante dei lombardi è scatenato e pochi minuti dopo mette di poco al lato sul cross di Bergonzi. Gli abruzzesi provano a farsi vedere con il cross insidioso di Zappella ma la difesa della FeralpiSalò sventa bene la minaccia.

Il finale di tempo è tutto pescarese. La squadra di Zauri è pericolosa prima con Pontisso e poi con Zauri ma all’intervallo il risultato è di perfetta parità. Nella ripresa succede di tutto. Gli ospiti riescono a trovare addirittura il doppio gol di vantaggio grazie allo spettacolare tiro a giro di Molfetta e al colpo di testa di Legati (1-3). Quando tutto sembra perduto, però, ecco che arriva la reazione del Pescara. Decisivo il neo entrato Cernigoi, che prima realizza in mischia il 2-3 e poi effettua una bella sponda consentendo a Rauti di firmare il pari: 3-3. La situazione non si sblocca ulteriormente. Tutto rimandato alla sfida di ritorno.