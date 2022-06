Padova-Palermo: tutto esaurito all’Euganeo per l’andata playoff di Serie C

by Enrico Ricciulli

Padova - Foto LiveMedia/Antonio Moniaci

L’andata della finale playoff di Serie C tra Padova e Palermo si giocherà in Veneto nella giornata di domenica 5 giugno. Il ritorno, invece, è fissato al Barbera per il 12 dello stesso mese. Come fatto sapere dalla società veneta attraverso una nota ufficiale, lo stadio Euganeo è andato tutto esaurito in meno di diciotto ore. Nessun tagliando è più disponibile per la partita contro la formazione siciliana.