LIVE – Entella-Palermo 1-2, Playoff Serie C 2021/2022

by Davide Triolo

La diretta live di Entella-Palermo, match valevole i quarti di finale dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022. Squadre pronte a tornare in campo per la gara di andata del secondo turno della fase Nazionale. Appuntamento questa sera, martedì 17 maggio, alle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

ENTELLA – Borra, Coppolaro, Pellizzer, Sadiki, Barlocco, Karic, Rada, Palmieri, Morosini, Capello, Lescano.

PALERMO – Massolo, Buttaro, Lancini, Marconi, Giron, Dall’Oglio, Damiani, Valente, Luperini, Floriano, Brunori.

Entella-Palermo 1-2

TERMINA IL MATCH! Il Palermo vince il primo atto del confronto a Chiavari, per 1-2: verdetto però rimandato al ritorno in Sicilia. Grazie a tutti per averci seguito.

85′ – Meazzi va a un passo dal pareggio! Il giocatore entrato al posto di Morosini ha concluso con violenza in piena area, al termine di un’azione personale, non trovando per poco la porta difesa da Massolo.

82′ – Lipani e Di Cosmo prendono il posto di Rada e Capello: ultimi tentativi per l’Entella.

75′ – Capello tenta di far male a Massolo con un destro potente dalla media distanza, ma sfiora soltanto i pali difesi dall’estremo difensore rosanero.

71′ – Cambio per il Palermo per rimettere la pratica in ordine: Soleri prende il posto di Floriano.

69′ – GOL ENTELLA! Merkaj va in rete sugli sviluppi di un corner ben calciato dal solito Karic. La squadra di Chiavari non molla e riapre la questione! 1-2.

67′ – Magrassi spaventa Massolo con una conclusione pericolosa in area di rigore, ma l’estremo difensore ospite non si fa sorprendere.

57′ – Sostituzioni da ambedue le parti: per il Palermo entra Odjer al posto di Dall’Oglio, mentre per l’Entella in campo Magrassi e Merkaj per Palmieri e Lescano.

52′ – GOL PALERMO! Lo stesso Brunori incaricato di tramutare in oro il rigore e non fallisce l’occasione! 0-2.

51′ – Calcio di rigore per il Palermo! Pellizzer ingenuo in marcatura su Brunori: netta irregolarità e penalty rosanero. Grande chance per il raddoppio ospite.

49′ – GOL PALERMO! Assist da calcio d’angolo di Valente e colpo di testa vincente di Luperini, letale ai danni di Borra e dell’Entella. Rosanero in vantaggio! 0-1.

46′ – Si riparte! Inizia il secondo tempo.

INTERVALLO

42′ – Brunori porta a spasso la difesa dell’Entella e conclude con violenza, usando il mancino: nessun problema per Borra, che neutralizza la minaccia.

35′ – Karic lavora un ottimo pallone in fase offensiva, si libera del diretto marcatore e serve Lescano in piena area di rigore: l’ex Torino manca l’appuntamento con la sfera e grazie Massolo da ottima posizione. Ottima possibilità al vento per l’Entella.

30′ – L’Entella alza nuovamente il livello della propria prestazione, con combinazioni offensive interessanti in questo frangente complesso.

25′ – Dopo le due occasioni precedentemente descritte nell’arco di 5′ di gioco, adesso fase di stand-by della partita. Le squadre tornano a studiarsi.

19′ – Grande chance per il vantaggio del Palermo: stacco imperioso di Luperini su assist da calcio piazzati di Valente e sfera fuori di un soffio! Gli ospiti reagiscono.

14′ – Pericolosissimo colpo di testa da parte di Morosini, al termine di un’azione corale dell’Entella, ma Massolo si supera nuovamente e nega il vantaggio alla squadra di Chiavari.

10′ – I padroni di casa alzano il ritmo e provano a impensierire gli isolani, attenzione a questi minuti.

6′ – Azione personale di Barlocco e interessante cross in mezzo: tentativo di Coppolaro in questo contesto, ma Massolo bravo a rispondere con decisione.

2′ – Immediato squillo di Brunori, che spaventa Borra dopo aver disorientato il diretto marcatore: tiro potente, ma che non fa male all’Entella.

1′ – Si parte! Buon divertimento.

20.30 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Virtus Entella-Palermo. Fischio d’inizio tra pochi istanti.