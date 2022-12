Highlights e gol Pordenone-Triestina 2-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 39

Il Pordenone ribalta la Triestina nel finale nell’ultima giornata prima della sosta natalizia di Serie C 2022/2023. La squadra di Di Carlo vince 2-1 con due reti allo scadere. Burrai al 90′ e Piscopo al 95′ regalano il successo al Pordenone che torna alla vittoria dopo 5 giornate volando in testa alla classifica, a +1 su Pro Sesto e Albinoleffe che domani giocheranno contro Vicenza e Albinoleffe. Triestina che resta in ferma a 15 punti, in piena zona retrocessione, a -7 dalla zona salvezza. Ecco il video dei gol e degli highlights.