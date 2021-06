Highlights Padova-Alessandria 0-0, andata finale playoff Serie C 2020/2021 (VIDEO)

by Andrea Bellini 10

Il video con gli highlights di Padova-Alessandria, partita di andata della finale playoff di Serie C 2020/2021. Allo Stadio Euganeo termina 0-0 una partita condizionata soprattutto dal caldo. Dopo una prima mezz’ora frizzante, infatti, il ritmo generale è calato. È poi la traversa a negare il gol a Della Latta nella ripresa. L’appuntamento è per giovedì 17 giugno, quando andrà in scena il ritorno che deciderà l’ultima promozione in Serie B. Ecco quindi il video con le migliori azioni della partita.

