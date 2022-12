Highlights e gol Olbia-Recanatese 1-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights e i gol di Olbia-Recanatese, sfida valida per la diciassettesima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. Termina in parità lo scontro salvezza del ‘Nespoli’, con Brignani che risponde a Sbaffo. Accade tutto nella ripresa, con tante emozioni ma nessuna vincitrice. Di seguito e in alto, le migliori immagini della partita.