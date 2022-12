Highlights e gol Vicenza-Piacenza 1-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 43

Gli highlights e i gol di Vicenza-Piacenza 1-1, match valevole per la diciannovesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023. Battuta d’arresto per i padroni di casa, fermati dal fanalino di coda del campionato. Al vantaggio di Dalmonte risponde Rossetti. Decisiva l’espulsione di Ierardi che ha lasciato il Vicenza in 10 per quasi un’ora di gioco. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.