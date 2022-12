Highlights e gol Turris-Avellino 1-3, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Gara intensa a Torre del Greco tra Turris ed Avellino che termina con una vittoria ospite per 1-3 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 28′ con Tito, raddoppiato poi al minuto 32′ da Gambale. La riapre poi in chiusura di primo tempo Maniero. Nella seconda frazione, chiude il match ancora Tito. Ecco gli highlights del match.