Highlights e gol Taranto-Potenza 2-0, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con highlights e gol del match Taranto-Potenza 2-0, valido per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/23. Tre punti importanti per i padroni di casa, che archiviano la pratica grazie alle reti di Antonini e Romano (una per tempo). Risultato che manda in zona play off il Taranto, mentre impedisce ai lucani di abbandonare la zona play out. Ecco il video con gli highlights del match.

LA CRONACA DEL MATCH