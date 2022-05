Highlights e gol Renate-Juventus U23 0-1, Playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Simone Caravano 12

Termina 0-1 il match tra Renate e Juventus U23, gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022. Un risultato prezioso per i bianconeri quello ottenuto al Città di Meda, i quali si qualificano al secondo turno della fase nazionale di questi playoff per andare in Serie B.

La partita viene aperta dalla rete di Da Graca della Juventus U23 al 29′, con un bel colpo di testa al centro dell’area piccola su cross di Leo. Rete che si rivela decisiva per la prima frazione di gioco, che vede infatti la Juventus chiudere in vantaggio. Nella ripresa il Renate ci prova, raccogliendo continuamente corner e cercando in tutti i modi di trovare il gol qualificazione. La Juventus però resiste e riesce a portare a casa la vittoria. Ecco il video con gli highlights e i gol del match.

LA CRONACA DEL MATCH