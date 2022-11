Highlights e gol Reggiana-Pontedera 0-1, Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno

Gara non molto intensa a Reggio Emilia tra Reggiana e Pontedera che termina con una vittoria ospite per 0-1 nel secondo turno della Coppa Italia Serie C. Gara povera di emozioni che si sblocca già nel primo tempo con la rete di Somma. Ecco le immagini del match.

