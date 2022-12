Highlights e gol Pordenone-Vicenza 2-2, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 7

Gara intensa a Pordenone tra Pordenone e Vicenza che termina con una vittoria casalinga per 2-2 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 31′ con Candellone, ma viene pareggiato al minuto 45’+1′ con Rolfini. Nella seconda frazione ospiti ancora in avanti con Pirrello, ma raggiunti ancora da Ferrari. Da segnalare l’espulsione, al minuto 64′, di Pinato. Ecco gli highlights del match.