Highlights e gol Monopoli-Pescara 1-2, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 7

Gara intensa a Monopoli tra Monopoli e Pescara che termina con una vittoria ospite per 1-2 nella gara di Serie C. Match che si sblocca già al 3′ con Vergani, raddoppiato poi al minuto 37′ dal gol di Desogus. Nel finale arriva il gol della bandiera di Vassallo, ma non basta per riaprire la partita. Ecco gli highlights del match.