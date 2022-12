Highlights e gol Messina-Picerno 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 1

Il video con gli highlights ed i gol di Messina-Picerno 0-1, scontro valevole per la diciassettesima giornata del Girone C del campionato di Serie C 2022/2023. Il gol che regala la vittoria alla formazione ospite giunge a sette minuti dalla fine del primo tempo e porta la firma di Guerra. Di seguito il video con le azioni più importanti ed i momenti più emozionanti della partita.