Highlights e gol Messina-Bari 0-2, Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Christian Poliseno 13

Il video con gli highlights e i gol di Messina-Bari 0-2, match valido per la sesta giornata della Serie C 2021/2022. Altra vittoria dei pugliesi, questa volta in trasferta in Sicilia. Galletti sempre più primi. Ancora una volta è Botta che sblocca il risultato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Nel secondo tempo, al 77esimo è Paponi che mette a segno il definitivo 2-0.